Ekonomické fórum v Davosu bude bez USA, Trump zrušil cestu celé delegace

"Vzhledem k tomu, že 800.000 skvělých amerických pracovníků nedostává výplaty a aby jeho tým mohl být podle potřeb nápomocen, prezident Trump zrušil cestu jeho delegace na Světové ekonomické fórum v Davosu," uvedla v prohlášení Sandersová.

Podle webu televize CNBC Bílý dům tento týden oznámil, že do Davosu poletí šéf americké diplomacie Mike Pompeo, ministr financí Steven Mnuchin, ministr obchodu Wilbur Ross, obchodní zmocněnec USA Robert Lighthizer a prezidentův poradce Chris Liddell.

