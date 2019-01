Ghosn prý obdržel nepatřičné platby, miliony eur přišly z Nizozemí

Ghosn (64) byl v listopadu zadržen kvůli obviněním, že využíval firemní peníze pro vlastní účely a že podhodnocoval osobní příjmy ve finančních výkazech. Vazba už mu byla několikrát prodloužena. Ghosn jakékoli pochybení popírá.

Společné vyšetřování firem Nissan a Mitsubishi podle dnešních informací ukázalo, že Ghosn dostal peníze od nizozemského společného podniku bez konzultací s ostatními členy vedení. Nissan uvedl, že prozkoumá možnosti, jak tyto peníze získat od Ghosna zpět.

Automobilky Nissan a Mitsubishi Ghosna po jeho zadržení odvolaly z čela svých správních rad. Ghosn je však nadále předsedou správní rady i výkonným ředitelem francouzské automobilky Renault, se kterou Nissan a Mitsubishi tvoří alianci. Francouzská vláda, která je největším akcionářem Reanultu, nicméně tento týden vyzvala ke Ghosnově výměně.

Renault v současnosti vlastní v Nissanu podíl přes 43 procent, zatímco Nissan má v Renaultu zhruba 15procentní podíl. Nissan rovněž vlastní zhruba třetinový podíl v Mitsubishi a má nad touto japonskou automobilkou faktickou kontrolu. Ghosnovo zadržení vyvolalo obavy ohledně budoucnosti aliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ghosn minulý týden při soudním slyšení prohlásil, že byl "křivě obviněn a nespravedlivě zadržen na základě bezcenných a nepodložených nařčení".

