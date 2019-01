Čínská ekonomika rostla nejpomaleji za 28 let. Hrozba pro celý svět, sejčkují analytici

V posledním čtvrtletí loňského roku meziroční růst čínské ekonomiky zvolnil na 6,4 procenta z 6,5 procenta v předchozích třech měsících. Byl tak nejslabší od vypuknutí globální finanční krize v roce 2009.

Čína v roce 2010 díky rychlé hospodářské expanzi vystřídala na postu druhé největší ekonomiky světa Japonsko. Hospodářský růst v Číně však v posledních letech zpomaloval, v posledním roce k tomu přispěly také obchodní spory se Spojenými státy.

I pro letošek očekávají analytici podle průzkumu agentury Reuters zpomalení růstu čínského HDP, a to na 6,3 procenta. Pro tempo zpomalení bude zásadní, zda obchodní válka s USA dále vygraduje, nebo zda se konflikt podaří urovnat, napsala agentura DPA.

🇨🇳 #CHINA Q4 GDP Y/Y: 6.4% V 6.4%E (it matches the pace seen in 1Q09, lowest since QoQ data were recorded in 1992)

*Overall 2018 GDP Y/Y: 6.6% v 6.6%e (slowest since 1990)

*According to BBG, nominal GDP growth slowed to 8.1% YoY (down from 9.6% YoY in 3Q; weakest since 4Q16) pic.twitter.com/UH9qodbvb6