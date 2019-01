Propast mezi chudými a bohatými živí globální hněv. Oxfam vydal alarmující analýzu

"Chudí trpí dvojnásobně - nemají přístup k základním službám a zároveň platí vyšší daně," řekla výkonná ředitelka Oxfamu Winnie Byanyimová. Podle její organizace se v uplynulých desetiletích snižovaly daně bohatým a korporacím. A když vlády nevybírají daně od bohatých, převedou daňové břemeno na chudé, například prostřednictvím daně z přidané hodnoty, vysvětlila Byanyimová. Oxfam proto volá po větších investicích do veřejného zdravotnictví a po silnějším a efektivnějším zdanění velkých firem a bohatých.

