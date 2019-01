Na WEF do Davosu míří nejmocnější lidé světa. Rostou obavy z ekonomické a politické krize

Zakladatel WEF Klaus Schwab minulý týden řekl, že fórum se letos chce soustředit na řešení dlouhodobých globálních problémů. Mottem čtyřdenního setkání je Globalizace 4.0: Hledání globální architektury ve věku čtvrté průmyslové revoluce.

An alternative view of Globalization 4.0, and how to get there https://t.co/4HpSyfzV2w #globalization #wef19 pic.twitter.com/RfhcPrl8f3