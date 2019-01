Jak si povede světová ekonomika? OSN zveřejnila novou prognózu

"Existuje spousta výstražných světel, která blikají, a oranžová barva některých z nich se v nadcházejícím roce prakticky s jistotou změní na červenou s velmi nepředvídatelnými důsledky," upozornil Richard Kozul-Wright, který je vedoucím oddělení strategie pro globalizaci a rozvoj při Konferenci OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). "Růst je křehký, zůstává obrovská nejistota a vyvstávají rizika. Nezbavili jsme se dědictví finanční krize let 2008-2009," dodal.

