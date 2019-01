Pokrytecký Dyson? Podporuje brexit, sídlo ale stěhuje z Británie do Singapuru

Společnost Dyson loni oznámila, že hodlá vyrábět také elektrická auta. Závod na jejich výrobu vznikne právě v Singapuru. I další výroba firmy se soustředí výhradně v asijských zemích.

"O základně v Asii jsme uvažovali už nějakou dobu. Asie představuje (pro Dyson) největší a nejrychleji rostoucí trh na světě. Asijští zákazníci jsou hladoví po pokročilých technologiích a je to i největší trh pro elektrické vozy, takže tento trend bude jen sílit," vysvětlil přesun sídla generální ředitel podniku Jim Rowan.

Firma loni zvýšila obrat o 28 procent na 4,4 miliardy liber (128,7 miliardy Kč), hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl o třetinu na 1,1 miliardy liber (32,2 miliardy Kč).

Miliardář Dyson je dlouhodobě zastáncem brexitu a aktivně vystupoval i v kampani před referendem o vystoupení Británie z EU v roce 2016. Jeho názoroví odpůrci mu vyčítají pokrytectví.

