Mladoboleslavská Škoda v problémech? Tržby jí klesly i více než o polovinu

Zástupci automobilky Škoda v Indii přiznávají, že současná situace firmy na tamním trhu nevypadá dobře. Mladoboleslavskou společnost tam prý čeká těžká cesta k lepším zítřkům. Za cíl si přitom skupina Volskwagen vytyčila pětiprocentní podíl na trhu v roce 2025, což je o tři procenta více než v současnosti.

Škoda přitom ve městě Pune právě otevřela nové technologické centrum v rámci investičního projektu India 2.0. Jeho prostřednictvím chce koncern Volkswagen posílit svou pozici na tamním automobilovém trhu tím, že vytvoří specializované modely pouze pro Indii. Jako první má přijít do prodeje model SUV.

Indická pobočka Škody loni zaznamenala dramatický pokles tržeb. Prodalo se o více než 10 tisíc aut méně než v předcházejícím roce, tržby klesly kvůli rostoucím nákladům a nižší podpoře mateřské společnosti Volkswagen dokonce o 66 procent.

„Máme před sebou pár těžkých let. Zvlášť zisková situace není moc dobrá. Děláme ale to nejlepší, co umíme, abychom náš podnik řídili co možná nejefektivněji,“ řekl šéf indické části skupiny Volkswagen Gurpratrap Botarai.

Koncern Volkswagen má na indickém automobilovém trhu dvouprocentní podíl. V posledním fiskálním roce prodal tamním zákazníkům přes 3 miliony vozidel, čímž zaznamenal nárůst o téměř o 8 procentních bodů.

Nové techologické centrum v Pune otevřel o víkendu premiér Andrej Babiš, práci dá 250 místním inženýrům. Nadnárodní skupina chce časem posílit své výrobní kapacity i v další továrně v Aurangábádu. Navíc chce více používat místní součástky, jejich podíl se má zvýšit až na 95 %.

Provozní zisk mladoboleslavské automobilky loni klesl celosvětově. Za první tři čtvrtletí minulého roku spadl o 10 % na 1,1 miliardy eur (28,5 miliardy korun), a to přesto, že tržby se o více než 2 % zvýšily. Způsobil to nepříznivý vývoj měnových kurzů a, stejně jako v Indii, zvýšené náklady.