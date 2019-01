Ghosn rezignoval na funkce v Renaultu. Kdo ho nahradí?

Správní rada francouzské společnosti dnes bude jednat a postech předsedy správní rady a výkonného ředitele.

Nominační výbor předběžně podpořil kandidaturu šéfa společnosti Michelin Jeana-Dominiqua Senarda na funkci předsedy správní rady, do křesla výkonného ředitele by měl trvale zasednout Ghosnův náměstek Thierry Bollore, který ho nyní zastupuje.

French finance minister confirms that Ghosn has resigned from Renault

