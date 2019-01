Komplot vedení Nissanu? Ghosn se označil za oběť křivých obvinění

Čtyřiašedesátiletý Ghosn čelí obviněním, že využíval firemní peníze pro vlastní účely a že podhodnocoval osobní příjmy ve finančních výkazech. Vazba už mu byla několikrát prodloužena a proces by mohl začít až za několik měsíců.

Ghosn obvinění odmítá a na lednovém soudním slyšení prohlásil, že byl "křivě obviněn a nespravedlivě zadržen na základě bezcenných a nepodložených nařčení". Hrozí mu až deset let vězení a pokuta deset milionů jenů (přes dva miliony Kč).

Carlos Ghosn blames former Nissan colleagues’ "plot and treason" for charges against him https://t.co/UApidvdNXX