Zisk Facebooku předčil očekávání, rostl ale nejpomaleji za šest let

Zisk na akcii se zvýšil na 2,38 dolaru z 1,44 dolaru před rokem, zatímco analytici, které oslovila společnost Refinitiv, předpovídali 2,19 dolaru. Tržby pak odhadovali na 16,4 miliardy dolarů.

Od července, kdy firma poprvé varovala, že růst jejího zisku a příjmů by mohl zpomalit, její akcie ztratily třetinu hodnoty a cena se stále pohybuje na úrovni dvouletého minima.

#Facebook jumps 11% in after-hours trade after 4Q revenue blowout. BUT plans to eventually stop disclosing number of users of its flagship social network, shifting to a broader definition of its audience that incl users of its "family" products, such as #Instagram and #Whatsapp. pic.twitter.com/IEl3IL6W5d