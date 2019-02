Zisk i tržby společnosti Alphabet překonaly očekávání, majitel Googlu těží z reklam

Čtvrtletní tržby společnosti se meziročně zvýšily o 21,5 procenta na 39,28 miliardy dolarů, zatímco analytici je odhadovali na 38,93 miliardy dolarů.

Firma těžila ze silného zájmu o reklamu na svém vyhledávači Google a internetovém portálu pro sdílení videí YouTube během vánoční nákupní sezony, napsala agentura Reuters.

