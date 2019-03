Blíží se další velká ekonomická krize? Ekonomové očekávají problémy už velmi brzy

To, že do roku 2021 opravdu přijde, si podle průzkumu Národní asociace pro podnikovou ekonomiku (NABE) myslí víc než tři čtvrtiny ekonomů. Celých 42 procent ekonomů, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, se se domnívá, že recese nastane už v příštím roce. Každý desátý je dokonce přesvědčen, že přijde už letos.

V letech probíhající konjunktury se často hovoří o tom, kdy přijde ekonomická krize – recese. Za jeden ze spolehlivých indikátorů je považováno takzvané zplošťování výnosových křivek amerických dluhopisů.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell v tomto týdnu podle stanice CNBC uvedl, že americká ekonomika je stále silná, čelí nicméně tvrdému testu na trhu dluhopisů, který v pátek ráno vykazoval klasické znaky recese.

Výnosy krátkodobých a dlouhodobých vládních dluhopisů nyní značí výraznou recesi, která tu nebyla od roku 2007. Inverzní výnosová křivka neznamená, že bezprostředně hrozí recese, ale že je pravděpodobná v průběhu příštího roku.

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů poprvé od krize před deseti lety klesl pod výnos tříměsíčních dluhopisů. Ekonomové považují tento posun jako špatný signál pro ekonomiku.

„Výnosové křivky reagují na to, co vidí. Na to, co podle mého názoru znamená globální ekonomické zpomalení,“ řekl Peter Boockvar, hlavní investiční ředitel Bleakley Advisory Group.