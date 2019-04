Ropný gigant Saudi Aramco vstoupí na trh dluhopisů, získal první rating

Zohlednila přitom skutečnost, že příjmy společnosti vloni výrazně předčily společnosti jako Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Royal Dutch Shell, Total a BP. Ziskem EBIDTA (před úroky, daní a odpis ve výši 224 miliard dolarů (5,14 bilionu Kč) předstihla i ExxonMobil, největší světovou firmu zapsanou na burze, napsala agentura Reuters.

Now you start to understand why oil analysts should not anymore have any nightmares about results of #Shell or #Exxon, the oil market turns around #NOCs such as #Aramco and #ADNOC. https://t.co/pveIsbgdRn