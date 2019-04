Nejbohatší muž světa Bezos si oddechl, manželka se vzdá kontroly Amazonu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jeffu Bezosovi (55 let) zůstane po rozvodu s manželkou MacKenzie (48 let) 75 procent z podílu, který pár dosud vlastní ve firmě Amazon. MacKenzie Bezosová ve svých dnešních tweetech uvedla, že manželovi přenechá i hlasovací práva nad svým podílem ve firmě a vzdá se i veškerých svých zájmů v deníku The Washington Post a ve vesmírné společnosti Blue Origin, za nimiž stojí také její exmanžel a i po rozvodu nejbohatší člověk na světě.