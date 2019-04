Rozpad lodní dopravy? Námořníci mohou skončit na dlažbě

— Autor: Ivan Hájek / EuroZprávy.cz

Lodní přeprava je nepostradatelná pro globální obchod, přesto je její řízení nákladné a její provoz není také zrovna šetrný vůči přírodě. To by se do budoucna mělo změnit. Inženýři v San Diegu představili prototyp lodě, kterou bude možné ovládat přes pákový ovladač. Jako kdybyste hráli hru na Playstation, ale ve skutečnosti budete manévrovat s nákladní lodí s obrovským cargem.