Brazilský Petrobras má dluhy, prodá divizi plynovodů za 8,6 miliardy dolarů

Součástí konsorcia je i kanadský penzijní fond Caisse de Dépôt et Placement du Québec. Konsorcium předložilo nejvyšší nabídku.

Engie v uplynulých letech prodala majetek v oblasti ropy a uhlí a investovala do větrné a solární energie, služeb v oblasti energetické účinnosti a plynových a elektrických sítí. Sází na to, že tyto oblasti mají větší šanci na rychlejší růst a předvídatelnější návratnost. Firma provozuje největší část plynárenské sítě ve Francii a věří, že může využít svých zkušeností k dalšímu rozvoji divize, která by měla těžit z rostoucí poptávky po tomto palivu v Brazílii.

TAG provozuje plynovodní síť o délce 4500 kilometrů v deseti státech severní Brazílie. Z celkové ceny bude 800 milionů USD použito na splacení dluhu divize TAG brazilské národní rozvojové bance BNDES.

Transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad. Po jejím dokončení by měla společnost Engie vlastnit v divizi TAG podíl 58,5 procenta a penzijní fond Caisse 31,5 procenta.

Prodej je vítězstvím pro současného generální ředitele Petrobrasu, kterým je Roberto Castello Branco. Ten silně tlačí na prodej majetku s cílem snížit dluh a zaměřit firmu opět na průzkum a těžbu.