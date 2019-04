Nejbohatší muž Afriky vybral z banky miliony. Důvod vás patrně zaskočí

"Když jste mladí, váš první milion je důležitý, ale pak už na těch číslech tolik nezáleží," citovala agentura AFP magnáta, jehož podniky sahají od cementáren po mlýny na mouku.

zdroj: YouTube

"Jednou jsem vybral deset milionů, dal je do kufru auta, a pak si je naskládal do pokoje. Díval jsem se na ně a pomyslel jsem si: 'Teď už věřím, že mám peníze.' A další den jsem je zase odvezl do banky," prohlásil před posluchači na Fóru Mo Ibrahima v Abidžanu.

Mladým africkým podnikatelům zároveň poradil, aby se nenechali unést prvním úspěchem. "My v Africe máme často tendenci utrácet v očekávání budoucích zisků. Ale při podnikání jsou vzestupy i pády," varoval.

Postěžoval si mimo jiné na celní a administrativní problémy v Africe, kvůli kterým vázne na kontinentu rozvoj a často dochází k paradoxním situacím, kdy kvůli dovozním předpisům například beninské firmy dovážejí dražší cement z Číny než ze 40 kilometrů vzdálených továren v Nigérii.