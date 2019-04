Nissan odvolal obžalovaného Ghosna ze správní rady

Valná hromada zbavila členství ve správní radě i blízkého Ghosnova spolupracovníka Grega Kellyho. Akcionáři zároveň schválili členství ve správní radě nového šéfa partnerského Renaultu Jeana-Dominiquea Senarda.

Ghosn byl poprvé zatčen loni v listopadu, v prosinci byl zadržen ještě dvakrát. Čelí obviněním, že využíval firemní peníze pro vlastní účely a že podhodnocoval osobní příjmy ve finančních výkazech. Společně s Kellym, který je do skandálu rovněž zapleten, obvinění odmítají.

Arrested former Nissan boss Carlos #Ghosn is set to name the people he believes are responsible for his downfall in Japan, his wife said in an interview on Sunday as she fled Tokyo out of fear she could be detained https://t.co/86lIjw9OHs #CarlosGhosn pic.twitter.com/d7lGzyJ0wW