Zemřel dlouholetý šéf Korean Air, necelé tři týdny po vypuknutí skandálu

V loňském roce byl Čo jihokorejskou prokuraturou obviněn ze zpronevěry a dalších trestných činů, tato obvinění však odmítal. Začátek jeho procesu se očekával v příštích týdnech. Značné pohoršení v Jižní Koreji vyvolaly rovněž skandály spojené s jeho dcerami, které dříve zastávaly v Korean Air vedoucí funkce.

Jeho nejstarší dcera Čo Hjon-a v roce 2014 zdržela let z New Yorku do Soulu kvůli špatně naservírovaným oříškům. Na letušku, která oříšky nepřinesla na tácku, nýbrž v pytlíku, údajně křičela nadávky a fyzicky ji napadla. Mladší dcera Čo Hjon-min pak údajně na poradě chrstla vodu do obličeje jednoho z kolegů kvůli tomu, že ji neuspokojovaly jeho odpovědi.

Společnost Korean Air v roce 2013 koupila 44procentní podíl v Českých aeroliniích. Loni jej však prodala firmě Travel Service.