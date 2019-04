Šéf Twitteru si loni vydělal 1,4 dolaru

Dorsey se před lety rozhodl, že nebude od Twitteru pobírat plat ani odměny, a to ani ve formě akcií. Má to být důkaz důvěry v Twitter a jeho dlouhodobý potenciál k vytváření hodnoty, uvádí se ve zprávě.

Twitter zahájil činnost v roce 2006 a jedna zpráva, tedy tweet, na jeho stejnojmenné sociální síti mohla obsahovat nejvýše 140 znaků. To byl v té době maximální počet znaků, aby se tweet vešel do textové zprávy na mobilním telefonu. V roce 2017 byl tento limit zdvojnásoben na 280 znaků. Zda se díky tomu zdvojnásobí i plat Dorseye, zatím není jasné, upozornila agentura Bloomberg.

