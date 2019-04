Tvrdá odveta za Airbus: USA navrhly seznam cel na zboží z Evropské unie

USTR oznámil, že tímto krokem zahajuje proces odvety za škody přesahující 11 miliard USD (250 miliard Kč). Americe je podle úřadu způsobily subvence Airbusu od Evropské unie, o kterých Světová obchodní organizace (WTO) rozhodla, že měly pro USA nepříznivý dopad.

Mluvčí Airbusu Rainer Ohler uvedl, že společnost už učinila kroky, aby splnila "relativně menší" nevyřešené požadavky. Pro zavedení obchodních sankcí tedy nevidí právní základ. Navíc ohodnocení škod od USA považuje za přemrštěné a připomněl, že jejich výši musí stanovit WTO, nikoliv Spojené státy. Upozornil i na rozhodnutí WTO z minulého týdne týkající se daňových úlev pro Boeing, které umožňuje Evropské unii zavést ještě vyšší protiopatření.

USTR Proposes Products for Tariff Countermeasures in Response to Harm Caused by EU Aircraft Subsidies https://t.co/q3EQ7kUJ4p pic.twitter.com/dwASNklIcZ