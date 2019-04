Investoři se perou o dluhopisy Saudi Aramco, hodnota objednávek překonala 100 miliard dolarů

Firma podle dřívějších informací plánuje vydat dluhopisy za deset miliard USD. Podnik tak už překonal poptávku po dluhopisech Kataru, který loni nabízel dluhopisy za 12 miliard USD, zatímco výše objednávek dosáhla 52 miliard USD. Saúdská Arábie při prodeji prvních zahraničních dluhopisů získala v roce 2016 objednávky za 67 miliard USD.

Podrobnosti o dluhopisech zatím firma nezveřejnila. Podle zdrojů plánuje šest tranší dluhopisů se splatností od tří do 30 let. Poptávka po dluhopisech Saudi Aramco je považována za ukazatel případného zájmu o akcie firmy v primární nabídce.

Emise dluhopisů společnosti Saudi Aramco je jednou z nejočekávanějších v letošním roce. Je to poprvé, kdy státní firma vstupuje na dolarové dluhopisové trhy. Dosud prodala pouze islámské dluhopisy v místní měně.

Firma minulý týden při prezentaci, kdy přesvědčovala investory o nákupu dluhopisů, zveřejnila některá svá dosavadní finanční tajemství, která potvrdila, že je zdaleka nejziskovější firmou na světě. Její zisk z hlavních aktivit bez mimořádných položek, takzvaný jádrový zisk, činil 224 miliard USD a firma měla na konci roku k dispozici volnou hotovost 86 miliard USD. To znamená, že si nepotřebuje půjčovat peníze. Aramco se na světové produkci ropy podílí zhruba deseti procenty.

