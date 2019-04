Čínští špehové ukradli obchodní tajemství ASML, píše nizozemský list

List uvedl, že na základě jeho vlastního vyšetřování technologii ukradli zaměstnanci ASML z Číny, kteří pracovali na vysoké úrovni v oddělení výzkumu a vývoje, a získala ji čínská vláda. Nicméně firma uvedla, že nenašla nevyvratitelné důkazy o zapojení čínské vlády, napsala agentura Reuters.

List ve zprávě vychází částečně ze zdrojů z firmy a částečně z rozhodnutí kalifornského soudu loni v listopadu v případě mezi americkou dceřinou společností ASML a čínskou XTAL, která o měsíc později zkrachovala. XTAL měl být zapojen do krádeže a jeho mateřská firma má napojení na čínské ministerstvo pro vědu a technologie.

High-ranking research employees of Dutch semi-conductor equipment maker #ASML passed on source codes, software & secret user manuals to Chinese company, resulting in hundreds of millions of dollars in losses - acc. to @FD_Nieuws. https://t.co/wkXRnEJOgG