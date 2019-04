Hrozba ekonomické krize roste. Svět je na hraně, varuje MMF

Měnový fond tento týden snížil odhad globálního ekonomického růstu na nejnižší hodnotu od poslední finanční krize, píše Bloomberg. Podle prohlášení IMCF růst v roce 2020 posílí a všechny zainteresované strany jsou připraveny v zájmu ochrany současné expanze "okamžitě konat a podpořit růst pro dobro všech, pakliže to bude nutné".

Komuniké vydané na jarním zasedání MMF a Světové banky nicméně konstatuje přetrvávající rizika. Mezi ně řadí "obchodní neshody, legislativní nejistotu a geopolitická rizika". IMCF dále zmiňuje možnost "náhlého a prudkého zpřísnění finančních podmínek na pozadí omezeného strategického prostoru, historicky vysoké úrovně zadlužení a zvýšené finanční zranitelnosti".

"Globální expanze pokračuje, ale pomalejším tempem," řekl na tiskové konferenci předseda IMFC Lesetja Kganyago. Řídící výbor MMF vyzval centrální banky jednotlivých zemí, aby jejich rozhodnutí zůstávala určována daty a aby o nich důsledně informovaly. Zároveň volá po monetární politice, která by zajistila, že vývoj inflace bude směřovat k aktuálním cílům, a že očekávání ohledně růstu cen zůstanou nezměněná.

Šéfka MMF Lagardeová před novináři varovala zákonodárce po celém světě, že globální ekonomika se aktuálně nachází v "křehkém okamžiku". Vyzvala je proto, aby se zdrželi kroků, kterými by se sami poškodili, jakými jsou cla ve stylu "oko za oko". Uvedla, že uvalení cel na veškerý obchod mezi Spojenými státy a Čínou by mohlo světový růst srazit o 0,8 procenta. Naopak stejnou měrou by jej podle ní posílilo odstranění čtvrtiny obchodních bariér v sektoru služeb.

USA a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, uvalily cla na zboží z obou stran v celkové hodnotě 350 miliard dolarů (skoro osm bilionů Kč), připomíná agentura AP. Dvě velmoci aktuálně vedou vyjednávání po americkém obvinění, že Čína využívá nekalých praktik jako například krádeže citlivých dat ve snaze podkopat americkou technologickou dominanci. Finanční trhy letos rostly v důsledku nadějí, že obě země se budou schopny dohodnout.