Ruský hliníkový gigant dobyl USA: Braidy Industries a Rusal zakládají společný projekt

Na projektu, který má být podepsán do července, má mít ruský partner podíl 40 procent a americký 60 procent. Kvůli jeho financování se obě firmy chystají vstoupit na finanční trh, napsala agentura Reuters.

Továrna v Kentucky bude mít roční kapacitu 500.000 tun za tepla válcovaných a 300.000 tun za studena válcovaných produktů. Rusal ji bude zásobovat ze závodu, který nyní staví v sibiřském městě Tajšet.

Braidy Industries helps to boost unemployment in Kentucky – all counties now under 10% unemployment. https://t.co/uvdGuHifwN pic.twitter.com/za9VdQgOlF