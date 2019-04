Boeing 737 MAX zůstává uzemněn, American Airlines opět prodloužily rušení letů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největší americké aerolinky American Airlines opět prodloužily termín rušení letů kvůli pokračujícím problémům s letadly typu Boeing 737 MAX. Až do poloviny srpna by tak denně nemělo vzlétnout zhruba 115 plánovaných spojů, uvedla firma ve svém nedělním prohlášení. To je zhruba 1,5 procenta denních letů v létě. Původně American Airlines oznámily, že lety svými 24 Boeingy 737 MAX ruší do 24. dubna, poté se hovořilo o začátku června.