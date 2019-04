Pracovat 12 hodin denně? Zakladatel Alibaby označil systém 996 za požehnání

Ma uvedl, že bez tohoto systému by čínská ekonomika velmi pravděpodobně ztratila vitalitu a impuls. Příležitost pracovat v systému 996 pak označil za "požehnání".

Jeho postoj podpořil také další technologický podnikatel Richard Liu, šéf internetového obchodu JD.com. Podle něj roky rychlého hospodářského růstu v Číně přispěly ke zvýšení počtu "lenochů". Komentář přichází v době, kdy média spekulují, že JD.com se chystá propouštět.

#jackma is saying that people should want to work 9 am to 9 pm six days a week. Meanwhile, Germans work an average of 35 hours a week while managing to produce some of the world's best beer, guns, infrastructure, cars, and architecture.