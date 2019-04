Amazon je zaplaven falešnými recenzemi, nejlepší hodnocení mají neznámé značky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Internetový obchod Amazon je zaplaven příznivými, pětihvězdičkovými recenzemi na produkty neznámých značek. K nejlépe hodnoceným produktům v takových segmentech, jako jsou sluchátka nebo chytré hodinky, dominovaly neznámé značky. Zjistila to skupina na ochranu práv spotřebitelů The Which?, z jejíž zprávy čerpal zpravodajský server BBC.