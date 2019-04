Čínská ekonomika vzrostla o 6,4 procenta. Analytici jsou překvapeni

Analytici očekávali zvýšení HDP jen o 6,3 procenta, což by byl nejpomalejší růst za posledních 27 let. Obchodní partneři Číny pozorně sledují známky hospodářského oživení v ovzduší obav ze zpomalení globálního růstu.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se HDP podle očekávání zvýšil o 1,4 procenta. V období říjen až prosinec loňského roku stoupl o 1,5 procenta.

The miracle of cheap money: #China’s economic growth unexpectedly held up in first quarter. GDP expands 6.4% in 1Q as stimulus measures are feeding through to real economy. https://t.co/rophmpB04G pic.twitter.com/C10nbCnJXt