Samsung si utrhl ostudu. Ohebný smartphone Galaxy Fold má vážné potíže

Galaxy Fold se má začít prodávat 26. dubna v USA. Podobá se běžnému chytrému telefonu, ale otevírá se jako kniha, aby se objevil druhý displej. Celková obrazovka přístroje má tak velikost malého tabletu o úhlopříčce 7,3 palce (18,5 cm). Je podobný přístroji Mate X čínské firmy Huawei, Samsung má ale displej uvnitř složeného telefonu, zatímco Mate X z vnějšku.

Ještě před oficiálním uvedením na trh obdrželi vzorky někteří novináři, kteří hlásí, že po jednom až dvou dnech užívání přístroj selhal. Obrazovka podle jejich vyjádření začala blikat nebo zčernala a pak úplně zhasla.

