Misery Index: Nejbídnější ekonomiku světa má Venezuela. Jak si vede ČR?

Bloomberg sestavuje žebříček na základě ukazatele, jemuž se říká Misery Index, tedy index strádání. Ten sčítá míru inflace a nezaměstnanosti v zemi, a vychází tak z letitého názoru, že nízká inflace a nezaměstnanost určují, jak by se měli obyvatelé dané země cítit. Za uplynulý rok vychází ze zveřejněných údajů a v odhadu na letošní rok z mediánu, tedy středního údaje, odhadů ekonomů oslovených agenturou Bloomberg pro jednotlivé země. Celkem zahrnuje 62 zemí.

5th most miserable economy the EU #Debtcolony of Greece after 8 years of IMF/EU "bailout". Very good economy if you ask Germans, #AirBnb, loansharks, NPL/foreclosure vultures, raiders(#privatizations), traffickers, oligarchs, politicians, foreign diplomats. #miseryindex #Grexit pic.twitter.com/novxzNye9a