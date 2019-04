Systém 996? Výroky miliardáře Ma o pracovní době vyvolaly ostrou polemiku

Ke slovům jednoho z nejbohatších lidí v Číně se tento týden v úvodníku vyjádřil i list čínské komunistické strany People's Daily. Povinné přesčasy podle něj ukazují na aroganci manažerů a vůči zaměstnancům jsou "nepraktické a neférové". Na webu zase někteří označili dlouhou pracovní dobu za příčinu nízké porodnosti v zemi, která dříve proslula politikou jednoho dítěte v rodině.

Debata obnažila rozpory v moderní čínské společnosti, píše AP. Vládnoucí komunistická strana byla založena na prosazování lepších pracovních podmínek dělníků a rolníků, zároveň ale volá po velkých obětech na oltář mocného a prosperujícího národa. Mladší ročníky ovšem chtějí zátěži, kterou museli snášet jejich rodiče, uniknout.

"V případě start-upistů se (dlouhá pracovní doba) dá pochopit, ale neměla by se prosazovat pro všechny," řekl agentuře AP devětadvacetiletý zaměstnanec v médiích Wang Tao. Ochota pracovat dlouhé hodiny se v Číně mění spolu s nárůstem mezd a širšími možnostmi jak trávit volný čas a odpočívat, domnívá se profesor Chan Ťün z pekingské univerzity Renmin. Roli podle něj hraje i rozvoj čínského průmyslu, který už nepotřebuje jen lidi ochotné pracovat tvrdě, ale i ty schopné kreativního přístupu. "Když pak mají pracovat příliš dlouho, odrazí se to na kvalitě a sníží se efektivita zaměstnanců," dodává vysokoškolský pedagog.

12 hour work a day is great as #JackMa says but if he means all those 12 hours are for a company he owns, that is enslaving humans and could not be more evil. Around 6 to 8 hours, 5 to 6 days a week to submit to slavery of any one #employer is enough