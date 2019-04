Čínská ekonomika čelí problémům, Peking spustí proticyklická opatření

Aby podpořila hospodářský růst, zavede vláda "včasná a přiměřená" proticyklická opatření, cituje Nová Čína z usnesení výboru, jemuž předsedal prezident Si Ťin-pching.

Efektivnější a silnější bude muset být proaktivní fiskální politika a opatrná zůstane politika měnová. V zájmu podpory firem vláda pro letošní rok ohlásila škrty na daních a poplatcích ve výši až dvou bilionů jüanů (6,8 bilionu Kč).

Chystají se také opatření, jež zabrání spekulacím s nemovitostmi. "Měli bychom se sjednotit na tom, že domy jsou určeny k bydlení, nikoliv ke spekulacím," uvedlo politbyro. V plánu je další uvolňování ekonomické politiky, úřady se současně zavázaly ke kontrole možných rizik a ke zlepšování životní úrovně obyvatel.

Čína si v období od ledna do března udržela stabilní meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 6,4 procenta, přestože analytici počítali se zpomalením. Za celý letošní rok by ale růst jejího HDP měl podle odhadu ekonomů oslovených v tomto týdnu agenturou Reuters zpomalit na 6,2 procenta a být tak nejslabší za téměř třicet let. Projeví se na něm navzdory podpůrným ekonomickým opatřením schváleným politiky stagnující domácí i zahraniční poptávka.