Trump vyjednal paskvil? Dopady nové smlouvy NAFTA na USA jsou rozporuplné

Dohoda uzavřená loni mezi USA, Kanadou a Mexikem a nazvaná podle jejich začátečních písmen USMCA podle komise zvýší hrubý domácí produkt (HDP) USA ročně o 0,35 procenta, tedy o 68,5 miliardy dolarů (1,6 bilionu Kč), vytvoří 176.000 nových pracovních míst a zvedne americký vývoz.

Americký autoprůmysl díky ní zaměstná dalších 30.000 lidí, ale zároveň se kvůli vyšším cenám prodá o 140.000 aut méně. V porovnání s rokem 2017 by to byl pokles o 1,25 procenta, uvádí ve čtvrtek zveřejněná 375stránková zpráva, která odhadovala vývoj na nejbližších šest let poté, co smlouva vstoupí v platnost.

Agreed. #NewNAFTA isn't perfect, but it's better than the old one. And this isn't going to be the last cycle of reform of our trade agreements. So let's make some incremental positive progress and keep reforming. Just because T. supports it doesn't make it bad. #USMCA https://t.co/SEzxdX8sQt