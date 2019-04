Síť 5G? V Praze se uskuteční bezpečností konference, USA budou brojit proti Číně

Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař (ČSSD) už dříve na jednání zahraničního výboru Sněmovny řekl, že EU chce sítě 5G řešit společně. "Nelze to řešit pouze technologicky, nelze to řešit pouze bezpečnostně, nelze to řešit pouze na úrovni vnitřního trhu," řekl. Podle něj se budou muset scházet unijní ministři zastupující různé resorty, aby se podařilo najít k sítím páté generace komplexní přístup.

🚨BREAKING NEWS🚨: We've switched on Europe's first LIVE #5G network with @Swisscom_de! It's time to bring 5G to the masses through spectrum sharing: https://t.co/aiNaruEXzU pic.twitter.com/pGQ7guuoKX