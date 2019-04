Na ohebný mobil si ještě počkáme. Samsung odložil zahájení prodeje Galaxy Fold

Společnost na konci minulého týdne oznámila, že obdržela několik zpráv o závadě displejů u vzorků přístroje Galaxy Fold. "Abychom plně vyhodnotili tuto zpětnou vazbu, rozhodli jsme se odložit uvedení telefonu Galaxy Fold na trh," uvedla dnes firma. Dodala, že nový termín plánuje oznámit "v příštích týdnech".

#GalaxyFold is here! We gave exclusive, early access to the Galaxy Fold to a few of our #TeamGalaxy friends. See their reactions to the first fold.

Learn more: https://t.co/gYYGF4ZvdJ pic.twitter.com/sVm07bN9rv