Trumpův kandidát na členství ve Fedu odstoupil, nevybíravě útočil na ženy

"Můj přítel Herman Cain, skutečně báječný muž, mne požádal, abych jej do křesla v Radě guvernérů Fedu nenominoval. Jeho přání budu respektovat," napsal Trump.

My friend Herman Cain, a truly wonderful man, has asked me not to nominate him for a seat on the Federal Reserve Board. I will respect his wishes. Herman is a great American who truly loves our Country!