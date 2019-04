Šéf SoftBank doplatil na bitcoiny, prodělal přes 130 milionů dolarů

Zakladatel a generální ředitel japonské společnosti SoftBank Masajoši Son prodělal více než 130 milionů dolarů (téměř tři miliardy Kč) na osobních investicích do kryptoměny bitcoin. S odvoláním na informované zdroje to uvedl list Financial Times. Pro miliardáře Sona je uvedená ztráta zanedbatelná. Jmění druhého nejbohatšího Japonce činí asi 21 miliard dolarů (přes 480 miliard Kč).