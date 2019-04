Aféra Ghosn táhne Nissan ke dnu, automobilka čeká prudký pokles zisku

Provozní zisk automobilky Nissan za finanční rok, který skončil v březnu, by měl podle nové prognózy činit pouze 318 miliard jenů (zhruba 65 miliard Kč) namísto dříve předpokládaných 450 miliard jenů.

Automobilka přikročila ke snížení odhadu provozního zisku již podruhé za poslední dva měsíce, upozornila agentura Reuters. Nissan by měl celoroční výsledky zveřejnit v polovině příštího měsíce.

Celoroční prodej by měl podle nové prognózy vykázat pokles na 5,5 milionu vozů z téměř 5,8 milionu v předchozím roce. Automobilka pokles připisuje "firemním problémům", čímž podle agentury AP odkazuje na skandál kolem Ghosna, jenž oslabil přitažlivost značky Nissan. Ke zhoršení odhadu celoročního zisku podle Nissanu přispěly rovněž náklady na prodlužování záručních dob u aut ve Spojených státech.

