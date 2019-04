Tesla vykázala ztrátu 702 milionů dolarů. Mnohem více, než se čekalo

Ztráta na akcii činila 2,90 dolaru. Analytici v průzkumu společnosti FactSet očekávali ztrátu 1,15 dolaru na akcii.

Tesla upozornila, že objem dodávek vozu Model 3 na asijský a evropský trh vázne, a prodej těchto aut bude proto započítán až v aktuálním čtvrtletí. Polovinu dodávek v prvním kvartálu firma vyřídila v posledních deseti dnech. Šéf Elon Musk hovoří o největším logistickém problému, s jakým se doposud setkal. Tesla totiž zatím vyrábí Model 3 pouze v Kalifornii.

As mentioned before, Tesla full self-driving option price will increase after May 1. You can order online at https://t.co/46TXqRrsdr.