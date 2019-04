Amazon má rekordní zisk, zkrátí garantovanou dobu dodání zboží

Zisk na akcii činil za první tři měsíce roku 7,09 dolaru, zatímco analytici v anketě společnosti Zacks Investment Research očekávali zisk 4,61 dolaru na akcii. Firma těžila z expanze cloudových služeb, vzrostly jí příjmy z internetové reklamy a nadále se dařilo internetovému prodeji v Severní Americe.

Vlajková loď Amazonu, webová platforma AWS, která prodává cloudové služby firmám, zvýšila tržby o 41 procent na 7,7 miliardy dolarů. Provozní zisk této divize pak stoupl o 59 procent na 2,2 miliardy dolarů. Amazonu se také začíná dařit dostat pod kontrolu růst nákladů - v období od ledna do března vzrostly o 12,6 procenta, na poměry společnosti málo.

