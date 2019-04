Nissan odbyl Francouze, holding s automobilkou Renault nevznikne

FT uvádí, že angažovat v jednání se odmítl výkonný ředitel Nissanu Hiroto Saikawa i japonská vláda. Renautl chtěl svému japonskému partnerovi nabídnout holdingovou strukturu, kde by každá strana měla 50procentní podíl. To ale Nissan podle FT odmítl.

Japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu, Nissan i Renault odmítly zprávu listu komentovat.

Vedení holdingu, v němž by obě strany byly rovnocenně zastoupeny, by podle deníku Nikkei sídlilo ve třetí zemi. V důsledku tohoto plánu by se podíl francouzské vlády v Renaultu snížil na sedm až osm procent z nynějších 15 procent.

Renault v současnosti vlastní v Nissanu podíl přes 43 procent, zatímco Nissan má v Renaultu zhruba 15procentní podíl. Alianci automobilek Renault a Nissan zformoval a dlouhou dobu řídil Carlos Ghosn, který byl ale loni v listopadu obviněn z finančních deliktů a postupně odvolán z čela správních rad obou podniků.

Renault už léta usiluje o užší spojení s automobilkou Nissan, kterou před dvaceti lety zachránil před bankrotem. Zdroje FT upozorňují, že nyní se vztahy obou společností dostaly na bod mrazu. Napětí se mezi nimi zvýšilo už v polovině dubna, kdy Saikawa v jednání s představiteli Renaultu prohlásil, že o plnou fúzi nemá zájem. Žádosti o další schůzky pak odmítal.

Renault zdůrazňuje, že nejde o nepřátelskou, ale rovnocennou nabídku. Nissan i japonská vláda ale poukazují na to, že z plánu francouzského partnera není jasné, kdo by měl stát v čele holdingu, jak by se obě strany podílely na uzavírání závodů a rušení pracovních míst a jaké technologie a výrobní platformy by byly hlavní.

"Pokud by se to spojení uskutečnilo, hodnota Nissanu by klesla a lidé by firmu opustily," uvedl podle FT zdroj blízký japonské firmě.