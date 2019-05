Fed dle očekávání nechal úroky beze změny

Analytici očekávali, že Fed měnovou politiku na dnešním zasedání nezmění, přestože americký prezident Donald Trump znovu tlačí na Fed, aby snížil úroky, a pomohl tak urychlit ekonomický růst.

Tentokrát je Fed ve svém prohlášení optimističtější ve výhledu ekonomiky. Uvedl, že trh práce zůstává silný a že ekonomická aktivita v posledních týdnech rostla solidním tempem. V březnu centrální banka uvedla, že se zdá, že růst ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím zpomalil.

Hlavní obavou bankéřů je podle prohlášení současná mírná inflace, která pokračuje v poklesu pod dvouprocentní cíl stanovený Fedem. Prohlášení naznačuje, že nedávný pokles inflace může být trvalejší, než se očekávalo, a nelze z něj už obviňovat pouze pokles cen energií.

Poslední údaje ukázaly, že inflace se pohybuje kolem 1,5 procenta. To by mohl být problém, pokud to znamená, že domácnosti a firmy mají pochybnosti o síle ekonomiky a jsou méně ochotné utrácet a investovat.

Na závěr dvoudenního zasedání měnový výbor Fedu oznámil, že na 2,35 procenta z dosavadních 2,4 procenta snížil úrok, který platí banky za nadměrné rezervy. Chce tak zajistit, že hlavní jednodenní úroková sazba Fedu zůstane ve stávajícím cílovém pásmu.

Fed loni zvýšil základní úrokové sazby čtyřikrát, naposledy na svém prosincovém zasedání. Očekávalo se, že ve zvyšování úroků bude pokračovat, na začátku tohoto roku ale cyklus zvyšování úroků zastavil kvůli obavám ze zpomalení hospodářského růstu v USA i v zahraničí. Dnešní prohlášení nenaznačilo, že by se centrální bankéři někdy v brzké době chystali úroky snižovat, nebo naopak zvyšovat, uvedla agentura Reuters.

Od základní úrokové sazby Fedu se odvíjejí úvěrové náklady podniků i spotřebitelů. To znamená, že s růstem sazeb vklady v bankách bývají více úročeny, zatímco dlužníkům se prodražují půjčky.