Trump udeřil: Desetiprocentní clo na čínské zboží vzroste na 25 procent

Prezident zároveň pohrozil, že Spojené státy "zanedlouho" zavedou 25procentní clo také na výrobky v objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu Kč), které zatím clu nepodléhají.

Představitelé americké vlády přitom opakovaně ujišťovali, že vyjednávání s Pekingem o odstranění vzájemných obchodních překážek postupují dobře, upozorňuje server CNBC. Trump o zvýšení desetiprocentního cla mluvil už na začátku roku, po zahájení rozhovorů ale tento krok pozdržel.

"Těch deset procent se v pátek zvýší na 25 procent. Další zboží za 325 miliard dolarů, které nám Čína posílá, zůstává nezdaněné, ale zanedlouho bude, a to sazbou 25 procent," napsal Trump na twitteru.

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!