Čína se Trumpa nebojí, jednání o obchodu budou pokračovat

Mluvčí komentoval zprávy, že by Peking v reakci na Trumpovy plány mohl obchodní rozhovory plánované na tento týden zrušit. Mluvčí ale neupřesnil datum cesty, ani zda ji podle dřívějších zpráv skutečně povede čínský vicepremiér Liou Che.

Trump o víkendu uvedl, že Spojené státy od pátku zvýší současné desetiprocentní clo na zboží z Číny v objemu 200 miliard dolarů (4,6 bilionu Kč) ročně na 25 procent. Zároveň pohrozil, že Washington "zanedlouho" zavede 25procentní clo také na výrobky v objemu 325 miliard dolarů (7,5 bilionu Kč), které zatím clu nepodléhají.

Tento krok znamená výraznou eskalaci obchodního napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Přitom Trump ještě v pátek hovořil o pokroku v rozhovorech, poznamenal list The Wall Street Journal (WSJ). Americký ministr financí Steven Mnuchin minulý týden označil jednání s Pekingem za produktivní. Méně optimismu projevil americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer, podle kterého Čína upouštěla od některých svých dřívějších závazků.

Pokud by se čínská strana rozhodla rozhovory zrušit, bylo by to v souladu se strategií Pekingu nevyjednávat pod tlakem hrozeb, upozorňuje WSJ. Tuto eventualitu zmiňovaly zdroje listu South China Morning Post. Podle nich čínský vicepremiér plánovanou návštěvu své delegace buď zkrátí, nebo úplně zruší.

Načasování hrozby ze strany prezidenta Trumpa vyvolalo spekulace, že jejím cílem je vytvořit tlak na Čínu a na domácí půdě mu připsat body. "S prezidentem Trumpem nikdy nevíte, ale je velká pravděpodobnost, že je to jen hrozba," řekl Chad Bown z Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomiku. "Pokud oznámí dohodu v průběhu tohoto týdne, bude to vypadat, jako kdyby jednal tak tvrdě, jak jen to jde, aby dospěl dohodě," dodal.

Neshody v rámci aktuálních jednání panují hlavně kolem krádeží duševního vlastnictví a povinnosti zahraničních firem při vstupu na čínský trh zpřístupnit své technologie firmám čínským. Spory se podle zdrojů vedou také o to, zda mají být cla zcela odstraněna, nebo zda se mají dál vybírat jakožto "vymáhací mechanismus".