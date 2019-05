Trumpovi se nedaří. Podnikání vykázalo obří ztrátu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Podnikání prezidenta USA Donalda Trumpa vykázalo za období let 1985 až 1994 celkovou ztrátu přesahující miliardu dolarů (23 miliard Kč podle současného kurzu). Vyplývá to z jeho daňových přiznání, která získal deník The New York Times (NYT). Trump měl takové ztráty, že se mohl vyhnout placení daní z příjmů v osmi z deseti let, napsal list.