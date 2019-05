Trump nechá cla na čínské zboží v platnosti, na Východ poslal varování

"Důvodem couvání Číny a jejího pokusu vyjednat změny v obchodní dohodě je upřímná NADĚJE, že budou moci ´vyjednávat´s Joem Bidenem nebo s nějakým jiným slabošským demokratem," napsal současný šéf Bílého domu.

Spojené státy dnes oznámily, že od pátku zvednou cla na čínský dovoz v ročním objemu 200 miliard dolarů na 25 ze stávajících deseti procent. Vyplývá to ze záznamu ve vládním federálním registru. Trump krok avizoval již v neděli.

Podle zdrojů agentury Reuters obeznámených s průběhem rozhovorů se Čína snaží změnit dříve dohodnutá ustanovení, která určují, jak by se na jejich základě měly upravit čínské zákony. To by předpokládalo změny v téměř každé z již uzavřených kapitol skoro 150stránkové obchodní dohody mezi Washingtonem a Pekingem. Podle agentury Reuters změny požadované Čínou významně komplikují uzavření konečné dohody v následujících dvou dnech, tedy před ohlášeným zvýšením amerických cel.