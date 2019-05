USA možná zruší cla na ocel a hliník z Kanady a Mexika

Informoval o tom dnes server Politico s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Podle některých zdrojů by tato dohoda mohla být uzavřena ještě dnes.

Zatím není jasné, zda by tato dohoda znamenala okamžité zrušení amerických cel, nebo jejich postupné odstraňování. Jasné není ani to, zda by dohoda okamžitě zrušila odvetná cla uvalená Kanadou a Mexikem na vybrané americké zboží, píše Politico.

Spojené státy zavedly cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent loni v březnu. Evropská unie, Kanada a Mexiko měly z placení těchto poplatků prozatímní výjimku, která ale koncem loňského května vypršela.