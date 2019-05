Firmy z EU vidí nárůst problémů s přesunem technologií v Číně

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Na vzestupu jsou nyní případy, kdy jsou evropské firmy usilující o podnikaní v Číně nuceny přesunout do země i své technologie. A to navzdory tvrzení Pekingu, že tento problém neexistuje. Ukázal to průzkum Obchodní komory EU v Číně. Názor na regulační prostřední v Číně je podle této lobbistické organizace nepříznivý, uvedla agentura Reuters.